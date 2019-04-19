В Харькове заработают мобильные офисы админуслуг

Услуги смогут получить пожилые и маломобильные горожане

В кейсах помещается ноутбук, зарядка, принтер, сканер и модем. Фото: пресс-служба мэрии Харькова

В Харькове появились кейсы для оказания административных услуг на дому. Как сообщили в мэрии, городу передали оборудование для двух мобильных офисов от немецкой федеральной компании GIZ.

Мобильный офис — это чемодан с ноутбуком, принтером, сканером, зарядным устройством, модемом, устройствами для аудио- и видеофиксации. С помощью таких кейсов администраторы будут оказывать административные услуги прямо на дому у харьковчан.

Воспользоваться ими смогут люди с инвалидностью первой группы, а также горожане, достигшие 80-летнего возраста, и люди, которые пользуются социальными услугами ухода на дому от территориальных центров.

"Заявителю нужно либо подать заявку на услугу по телефону, либо его родственники могут прийти к нам в центр и оставить заявку, показав подтверждающие документы. Услуга будет предоставляться по средам с 9:00 до 18:00. Администраторов будет сопровождать охранник", — сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская. Мобильные офисы должны заработать в конце мая.

Напомним, как мы сообщали, в Херсоне открыли центр оказания админуслуг, где, кроме жителей области, будут обслуживать и украинцев из оккупированного Крыма. До сих пор жители аннексированного полуострова тратили на оформление документов дни и даже недели. В этом центре вместо живых очередей – электронные, и посетители ждут всего по несколько минут.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе открыли новый Центр предоставления админуслуг и сервисный центр МВД. Теперь 300 административных услуг можно будет получить в одном окне.

Стоил проект нового центра около 5,5 млн гривен. Разрабатывали его совместно местные власти, агентство США по международному развитию, Министерство внутренних дел и компания "Метинвест".

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