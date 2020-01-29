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В харьковском храме мужчина устроил погром: появилось видео

29 января, 11:32

Дебошир страдает психическим заболеванием

Архивное фото

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В центре Харькова в храме Святых Жен-Мироносиц мужчина устроил погром. Видео инцидента опубликовал канал "ХС.Харьков" в Telegram.

Дебошир громил иконы и церковные подсвечники. Но прихожане не растерялись и забрызгали его газовым баллончиком, а после – вызвали полицейские.

Видео: телеграм-канал ХС | Харьков

Как сообщает "Город Х" со ссылкой на местных копов, мужчина имеет психические расстройства. Харьковчанина задержали, а потом вызвали спецбригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали больного.

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Напомним, не так давно в Харькове заметили еще одного дебошира – мужчина прыгал на лобовом стекле автомобиля. "Развлечения" пресекли очевидцы, которые применили против хулигана баллончик и вызвали копов – ночного хулигана задержали.

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Кроме того, не так давно в Одессе на улице Атамана Головатого пьяна женщина разбила стекло автосалона кирпичом. Свои действия пьяная дебоширка объяснила тем, что хотела попасть в салон, выбрать автомобиль и проехаться по улицам города. Женщину задержали и доставили в отделение полиции.

А в Днепре снова зафиксировали случаи крушения автомобилей – автовладельцы жаловались, что кто-то выбивает стекла в их машинах.

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