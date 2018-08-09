В Харьковской области делали запчасти для патронного завода "ЛНР"

Сегодня, 20:20

На частном предприятии делали узлы для луганского патронного завода

Делали по чертежам из «ЛНР». Фото: ssu.gov.ua
Делали по чертежам из «ЛНР». Фото: ssu.gov.ua

В Харьковской области сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили частное предприятие, которое занималось поставкой комплектующих для производственных мощностей Луганского патронного завода, который находится на неподконтрольной Украине территории.

"Правоохранители установили, что на основе чертежей, полученных с контролируемого террористами завода, частный предприниматель изготавливал узлы для ремонта верстатной линии", — сообщают в пресс-службе СБУ. Готовую продукцию злоумышленник ­планировал нелегально отправить через линию разграничения на территорию так называемой "ЛНР".

Задержали предпринимателя рядом с цехом, откуда и произошла отгрузка одной партии запчастей.
Начато уголовное производство, а бизнесмену предъявили подозрение в "создании террористической группы или террористической организации" по ст. 258-3 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В СБУ говорят, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для предпринимателя в виде содержания под стражей.

Напомним, в Днепре экс-банкир помогал боевикам "отмывать" деньгиНесколько раз в неделю в офис приезжали "курьеры" боевиков.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ закрыла конвертцентр, который финансировал боевиков.

Также мы писали, что херсонское предприятие финансировало боевиков "ДНР".
сепаратизм, сбу, патроны, частное предприятие, ЛНР

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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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