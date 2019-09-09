В Харьковской области легковушка слетела в кювет и перевернулась: погибла женщина

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области легковушка Mitsubishi Pajero попала в жуткое ДТП. Погибла пассажирка, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась около 19:00 8 сентября на трассе Харьков-Ахтырка, вблизи села Купьеваха Богодуховского района. Как выяснилось, 49-летний водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего Mitsubishi съехала в кювет и перевернулась на крышу.

Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате ДТП погибла пассажирка, 44-летняя харьковчанка. Женщина скончалась на месте. Кроме того, ушибы получила 70-летняя мать погибшей.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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