На Закарпатье в жутком лобовом ДТП погиб человек, еще шесть – пострадали

Фото: ГУНП в Закарпатской области

В Закарпатской области столкнулись две легковушки. В результате аварии один человек погиб, еще шестеро – пострадали, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп, недалеко от поселка Чинадиево в Мукачевском районе. Как выяснилось, 40-летний водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на "встречку", где и столкнулся с Skoda Octavia. За рулем второй легковушки находился 27-летний житель Мукачево.

Фото: ГУНП в Закарпатской области

В результате аварии погиб ее виновник – водитель Daewoo. Его жену и 35-летнего пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали в Мукачевскую ЦРБ. Также пострадали водитель Skoda Octavia и его пассажиры: его 26-летняя жена, беременная 34-летняя женщина и ее трехлетний сын.

"По факту ДТП с тяжелыми последствиями открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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