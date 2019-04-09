В Харьковской области на взятке попался командир взвода войсковой части
Задрежанному "светит" от пяти до десяти лет
В Харьковской области задержан командир взвода воинской части Вооруженных сил Украины, который получил от подчиненного военнослужащего 10 тыс. гривен взятки за решение вопроса о непривлечении к дисциплинарной ответственности.
Как сообщает полиция области, комвзвода задержали 5 апреля в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
Операцию проводили сотрудники следственного отдела ГУ НП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с оперативниками Управления защиты экономики и Управлением службы безопасности Украины в Харьковской области.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось, полиция задержала офицера ВСУ при получении взятки в три тысячи долларов в Белоцерковском районе Киевской области.
Также, на Черниговщине СБУ разоблачила на взятке начальника одного из территориальных сервисных центров МВД, который требовал 20 тысяч долларов от местного жителя.
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