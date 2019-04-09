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В Харьковской области на взятке попался командир взвода войсковой части

Сегодня, 17:05

Задрежанному "светит" от пяти до десяти лет

Момент задержания. Фото Нацполиции
Момент задержания. Фото Нацполиции.
В Харьковской области на взятке попался командир взвода войсковой части //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ca6/cbe/5caca6cbed8c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ca6/cbe/5caca6cbed8c7.jpg Харьков Задрежанному "светит" от пяти до десяти лет

В Харьковской области задержан командир взвода воинской части Вооруженных сил Украины, который получил от подчиненного военнослужащего 10 тыс. гривен взятки за решение вопроса о непривлечении к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает полиция области, комвзвода задержали 5 апреля в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Операцию проводили сотрудники следственного отдела ГУ НП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с оперативниками Управления защиты экономики и Управлением службы безопасности Украины в Харьковской области.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, полиция задержала офицера ВСУ при получении взятки в три тысячи долларов в Белоцерковском районе Киевской области.

Также, на Черниговщине СБУ разоблачила на взятке начальника одного из территориальных сервисных центров МВД, который  требовал 20 тысяч долларов от местного жителя.

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Тег взятка, армия, харьковская область, командир

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