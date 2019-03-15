Начальник сервисного центра МВД попался на взятке в 20 тысяч долларов

Правоохранители задержали руководителя центра на рабочем месте при получении взятки

Начальник сервисного центра МВД попался на взятке в 20 тысяч долларов 2019-03-15T17:14:00+02:00 Другие регионы Правоохранители задержали руководителя центра на рабочем месте при получении взятки







Сотрудники Главного управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно с Главным следственным управлением СБ Украины разоблачили на взятке начальника одного из территориальных сервисных центров МВД Черниговской области, – сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что чиновник требовал 20 тысяч долларов США от местного жителя за переквалификацию действий обвиняемого на менее тяжкое преступление.

Во время следственных действий установлено, что злоумышленник представлялся посредником, у которого для "решения вопроса" есть предварительная договоренность с работником прокуратуры Черниговской области.

Правоохранители задержали руководителя центра на рабочем месте при получении очередной части неправомерной выгоды в размере две тысячи американских долларов.

Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия для проверки причастности к совершению сделки работника прокуратуры.

Напомним, в Днепропетровской области задержали на взятке капитана полиции. Оперуполномоченный сектора криминальной полиции требовал у бизнесмена 1000 долларов.

Также мы писали, что в Житомире чиновница систематически требовала взятки у бизнесменов. Начальница одного из отделов госпредприятия наладила механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что украинский мэр попался на взятке в 30 тысяч долларов. Деньги чиновник требовал за решение земельного вопроса.

Напомним, в Николаеве на взятке задержали руководителя подразделения ГСЧС. Чиновника задержали во время получения второй части взятки.

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