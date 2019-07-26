В Харьковской области поезд насмерть сбил 13-летнего подростка

От полученных травм мальчик скончался на месте

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Харьковской области 13-летний мальчик попал под колеса поезда. Ребенок погиб, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Трагедия произошла вчера, 25 июля, в 15:16 на железнодорожной станции "Шевченково-Южное" в поселке Шевченково. Предварительно, мальчик переходил железнодорожные пути в установленном месте, но не заметил локомотив сообщением Купянск – Харьков, который ехал в направлении Харькова. Заметив ребенка, машинист применил экстренное торможения, но избежать наезда не удалось. От полученных травм парень скончался на месте. Погибший оказался местным жителем.

"Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области товарный поезд насмерть сбил молодого мужчину. По словам машиниста, парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива.

Также мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия.

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