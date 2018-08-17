В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

В Харьковской области 34-летний мужчина погиб под колесами электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Электропоезд сообщением "Харьков-Лозовая" сбил мужчину, который переходил через пути в неустановленных местах", – рассказали в полиции.

От полученных травм 34-летний житель поселка Краснопавловка погиб. Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Лозовского отдела полиции. На данный момент решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах. По словам машиниста поезда, на рельсах спали двое парней: один из них находился на пути поезда, другой – на смежном.

Также мы писали, что в Николаевской области поезд раздавил женщину, у машиниста не выдержало сердце.

А на станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушку.