В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 11:41

Мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области 34-летний мужчина погиб под колесами электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Электропоезд сообщением "Харьков-Лозовая" сбил мужчину, который переходил через пути в неустановленных местах", – рассказали в полиции.

От полученных травм 34-летний житель поселка Краснопавловка погиб. Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Лозовского отдела полиции. На данный момент решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.  По словам машиниста поезда, на рельсах спали двое парней: один из них находился на пути поезда, другой – на смежном. 

Также мы писали, что в Николаевской области поезд раздавил женщину, у машиниста не выдержало сердце.

А на станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушку
поезд

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