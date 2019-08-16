В Харьковской области снова задержали "черных лесорубов"

Копы задержали браконьера и изъяли его технику

У "черных лесорубов" конфисковали древесину и технику / Фото: Нацполиция

В Харьковской области продолжается незаконная вырубка деревьев – 13 августа на территории Подолевского сельского совета Барвенковского района полицейские обнаружили мужчину, который загружал в машину уже спиленную древесину.

"При проверке 35-летний житель села Александровка не предоставил полицейским никаких документов, разрешающих заниматься такой деятельностью", — сообщили в отделе коммуникации облуправления Нацполиции.

По факту "незаконной порубке или незаконной перевозки, хранения, сбыта леса" открыто уголовное производство. Также правоохранители арестовали авто и срубленную древесину.

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Напомним, после визита президента Владимира Зеленского в Харьков 17 июля, когда на повестке дня был вопрос незаконной вырубки деревьев, полиция усилила деятельность групп быстрого реагирования территориальных подразделений по проверке транспорта, перевозящего древесину.

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Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами".

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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