В харьковских водоемах обнаружили возбудителей опасных болезней

В Харьковской области в воде у четырех пляжей нашли антигены ротавирусов и гепатита А. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
"По результатам лабораторных исследований в воде Лозовенковского водохранилища (пляжи "Баден – Баден" и "Вектор-Премиум ХХ") обнаружены антигены ротавирусов", – рассказали специалисты центра.
Еще в двух местах обнаружили антиген вируса гепатита А – в воде у городского пляжа города Змиев и в месте неорганизованного отдыха на реке Северский Донец в городе Изюме (пляж "Спартак").
Стоит добавить, что на сайте лабораторного центра размещена специальная интерактивная карта, в которой отражены нежелательные для купания места в области.
Напомним, ранее мы сообщали о вирусах двух заболеваний в водоемах Лозовской объединенной территориальной общины.
Однако специалисты лабораторного центра сообщают, что по результатам повторного анализа качество воды соответствует нормам.
Отметим, что ранее специалисты Харьковского областного лабораторного центра Минздрава обнаружили кишечную палочку в нескольких водоемах региона. По данным эпидемиологов, в результате проверок воды в Безлюдовском водохранилище, Основянском озере, на гидропарке "Удянский", пляжах Змиева и загородного лагеря "Белое озеро" подтвердилось превышение допустимого количества лактопозитивных бактерий кишечной палочки.
Дважды в месяц воду будут исследовать повторно. Отметим, что уже в начале июня повышение нормы опасных бактерий было обнаружено на детском пляже в Балаклее.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.
Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.
Также мы писали о "пляжном спецназе", который был создан мэрией Одессы для борьбы с невыполнением арендаторами требований городской власти, а также за состоянием побережья.
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