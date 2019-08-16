В харьковских водоемах обнаружили возбудителей опасных болезней

Отдыхающим может грозить гепатит и ротавирусы

В Харьковской области в воде у четырех пляжей нашли антигены ротавирусов и гепатита А. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"По результатам лабораторных исследований в воде Лозовенковского водохранилища (пляжи "Баден – Баден" и "Вектор-Премиум ХХ") обнаружены антигены ротавирусов", – рассказали специалисты центра.

Еще в двух местах обнаружили антиген вируса гепатита А – в воде у городского пляжа города Змиев и в месте неорганизованного отдыха на реке Северский Донец в городе Изюме (пляж "Спартак").

Стоит добавить, что на сайте лабораторного центра размещена специальная интерактивная карта, в которой отражены нежелательные для купания места в области.

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Напомним, ранее мы сообщали о вирусах двух заболеваний в водоемах Лозовской объединенной территориальной общины.

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Однако специалисты лабораторного центра сообщают, что по результатам повторного анализа качество воды соответствует нормам.

Отметим, что ранее специалисты Харьковского областного лабораторного центра Минздрава обнаружили кишечную палочку в нескольких водоемах региона. По данным эпидемиологов, в результате проверок воды в Безлюдовском водохранилище, Основянском озере, на гидропарке "Удянский", пляжах Змиева и загородного лагеря "Белое озеро" подтвердилось превышение допустимого количества лактопозитивных бактерий кишечной палочки.

Дважды в месяц воду будут исследовать повторно. Отметим, что уже в начале июня повышение нормы опасных бактерий было обнаружено на детском пляже в Балаклее.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

Также мы писали о "пляжном спецназе", который был создан мэрией Одессы для борьбы с невыполнением арендаторами требований городской власти, а также за состоянием побережья.

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