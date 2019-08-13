Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

В Харьковской области трое парней избили и ограбили фермера

Сегодня, 11:19

Все преступники ранее уже были судимы

В Харьковской области правоохранители задержали трех парней, которые избили и ограбили бизнесмена, разводившего скот на мясо.

Юноши предложили мужчине купить у него поросят и назначили встречу для сделки. По адресу – оказался заброшенный дом. Предприниматель имел при себе 80 тысяч гривен. Злоумышленники ударили его по голове битой и забрали все деньги. Все нападавшие – местные, и уже имели судимости. Преступников задержали.

"Преступники, с целью сокрытия преступления, бросили в лесу автомобиль ВАЗ 2106, который приобрели накануне для окончательного преступной деятельности. Где также спрятали бейсбольную биту и вещи потерпевшего. Чтобы не быть пойманным в данном преступления, последние прибыли в город Харьков, откуда пытались выехать за пределы области", – рассказал старший оперуполномоченный отдела Управления уголовного розыска Нацполиции в Харьковской области Инна Вернигора.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

разбой ограбление задержание избили харьковская область бизнесмен фермеры

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую
В Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожуюХарьков
Была привязана к лошади: под Харьковом нашли мертвой девочку-подростка
Была привязана к лошади: под Харьковом нашли мертвой девочку-подросткаХарьков
Онлайн матча
Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины – 3:0ЧУ по футболу 2019
Под Харьковом грузовик слетел с моста, видео с места происшествия
Под Харьковом грузовик слетел с моста, видео с места происшествияХарьков
Подробности жуткого ДТП в Полтавской области: погибла известная балерина
Подробности жуткого ДТП в Полтавской области: погибла известная балеринаХарьков
"Нет" пластиковым пакетам: как прошел экошопинг в ХарьковеХарьков

Новости партнеров

Loading...