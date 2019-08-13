В Харьковской области трое парней избили и ограбили фермера

Все преступники ранее уже были судимы

В Харьковской области правоохранители задержали трех парней, которые избили и ограбили бизнесмена, разводившего скот на мясо.

Юноши предложили мужчине купить у него поросят и назначили встречу для сделки. По адресу – оказался заброшенный дом. Предприниматель имел при себе 80 тысяч гривен. Злоумышленники ударили его по голове битой и забрали все деньги. Все нападавшие – местные, и уже имели судимости. Преступников задержали.

"Преступники, с целью сокрытия преступления, бросили в лесу автомобиль ВАЗ 2106, который приобрели накануне для окончательного преступной деятельности. Где также спрятали бейсбольную биту и вещи потерпевшего. Чтобы не быть пойманным в данном преступления, последние прибыли в город Харьков, откуда пытались выехать за пределы области", – рассказал старший оперуполномоченный отдела Управления уголовного розыска Нацполиции в Харьковской области Инна Вернигора.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

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