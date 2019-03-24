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В Харьковской области у главы избирательного участка исчезла печать

Сегодня, 14:37

Полиция открыла уголовное производство по факту пропажи печати

Фото: Сегодня
В Харьковской области у главы избирательного участка исчезла печать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/346/4b0/5c93464b0887b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/346/4b0/5c93464b0887b.jpg Харьков Полиция открыла уголовное производство по факту пропажи печати

В Харьковской области председатель избирательного участка из Первомайского района потеряла печать. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по этому факту было открыто уголовное производство.

Инцидент произошел в селе Раздолье. Полицейские на месте происшествия опросили участников и свидетелей.

"Председатель избирательного участка объяснила, что последний раз она пользовалась печатью 20 марта. 22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы по охране общественного порядка во время выборов. Уже прибыв в Первомайский отдел полиции, женщина обнаружила отсутствие печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, председатель объяснить не может", – говорится в сообщении.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

Напомним, ранее в полиции заявили, что взяли под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии. Также мы сообщали о том, что бюллетени для голосования на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, уже были переданы в десять областей страны. 

Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.

В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег выборы, харьковская область, президентские выборы, печать, выборы президента

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