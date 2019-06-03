В Харьковской области во время движения развалился вагон пригородной электрички: подробности

Во время движения внутрь пассажирского вагона влетела металлическая деталь

На Харьковщине во время движения начал разваливаться вагон пригородной электрички. Из под полы вылетела металлическая деталь, отрекошетила от потолка и упала у сидения. На Южной железной дороге "Сегодня" заверили, что никто не пострадал. Почему вагоны разваливаются на ходу эксклюзив от "Сегодня".

Так "чаевничали" пассажиры электрички Харьков-Золочев. Во время движения внутрь пассажирского вагона влетела металлическая деталь. Она была такая горячая, что вода, которой ее охлаждали, мгновенно закипала. Сняли на видео и поврежденный потолок, и дыру в полу, сквозь которую видно рельсы.

Испугались и пассажиры, и железнодорожники – такого еще не видели. На Южной железной дороге объясняют "Сегодня", это впервые. Служебное расследование установило, что вышел из строя редукторный узел, оторвался фланец. Это диск с отверстиями для болтов. Он влетел в вагон. Причина, говорят, усталость металла.

"Из этого люка влетел диск во внутрь вагона. На небольшой скорости. Влетел этот диск в салон и лег на пол. Из пассажиров, насколько я знаю, не было здесь никого. Травмированных не было. Нас от этого бог отвел", – поясняет заместитель начальника моторвагонного депо "Люботин" Южной железной дороги Максим Урусов.

Однако, на видео сам автор рассказывает, что незадолго до инцидента он сидел на том же месте, где деталь пробила пол.

В Укразализныце не скрывают, подвижной состав по плану не обновляется: новых пригородных поездов не покупали с 2008 года. Жалуются, что власти города на проблему закрывают глаза. Хотя и мэрия должна участвовать в обновление железной дороги.

"Этому вагону конкретно уже 51 год. К сожалению, это вообще такая ситуация с подвижным составом, она критическая на сегодняшний день в Укрзализныце. И проблема в том, что местные органы власти, которые должны были бы участвовать в развитии системы пригородных пассажирских перевозок, к сожалению, они бы самоустранились", – рассказывает директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан.

После инцидента в депо решили укрепить люки над редукторами. Во всех вагонах приваривают решетки.

Этот вагон, обещают на Южной железной дороге, выйдет в рейс уже на днях. Признаются, большинство пригородных елекропоездов в Украине устаревшие. Чтобы избежать проблем, проведут внеплановую техническую ревизию.

Как сообщалось, у электрички Харьков – Золочев на ходу оторвалось колесо и влетело в салон.

Ранее в Харькове на Южном вокзале нашли труп в электричке. Тело мужчины нашли в поезде, прибывшем из пригорода.

Напомним, в Запорожской области на ходу загорелась электричка с пассажирами. Несколько сотен пассажиров не смогли добраться до пункта назначения.

Напомним, ранее в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку.

"Каждый день отбросы насилуют наших детей. Вчера также не стало исключением по совершению половых преступлений против детей. Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением Киев – Гребенка сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", – написал замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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