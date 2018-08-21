В Харьковской области во время движения загорелся автомобиль

Сегодня, 17:07

Водитель успел выбраться из салона легковушки


Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области около поселка Дергачи во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

В легковушке загорелся моторный отсек. Водитель успел выбраться из салона и вызвал спасателей. Когда на место прибыли бойцы ГСЧС, огонь успел охватить моторный отсек полностью и частично салон. Площадь пожара составляла около пяти квадратных метров.

"В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ДСНС и один спецавтомобиль",- рассказали спасатели, отметив, что причина возникновения пожара на данный момент выясняется.

Ранее на 152 километре трассы Днепр – Николаев в Днепропетровской области во время движения загорелся грузовой автомобиль

Кроме того, не так давно в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. Водитель и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины.

А в Чернигове на улице Первого Мая во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров. 
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