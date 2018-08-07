В Харьковской области во время пожара взорвались емкости с топливом: пострадали спасатели

Сегодня, 17:47

Трое спасателей получили ожоги, один – отравился угарным газом

Фото: AFP
Фото: AFP

В городе Волчанск в Харьковской области во время тушения пожара в гараже взорвались пять емкостей с топливом. В результате взрыва ожоги получили три спасателя, еще один отравился угарным газом. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре поступила спасателям сегодня в 12:14. По прибытии на место инцидента выяснилось, что пожар возник в гараже: огонь охватил 100 квадратных метров помещения. Во время тушения взорвались примерно пять емкостей с топливом.

В результате последнего взрыва трое спасателей получили термические ожоги различной степени тяжести. Кроме того, еще один спасатель отравился угарным газом. Всех пострадавших госпитализировали в областную больницу неотложной медицинской помощи Харькова.

Примечательно, что в 13:35 пожар был локализован, в 14:20 полностью ликвидирован.
После ликвидации пожара было установлено, что в здании находилось примерно 12 тонн топлива.

Не так давно в Московском районе Харькова произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибла 76-летняя женщина.

Напомним, на улице Университетской в центре Харькова 2 августа вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. 

 
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Источник:

УНИАН

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