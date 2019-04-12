В Харьковской области водитель пытался вывезти в Россию запчасти в топливном баке

Машина конфискована

Фото: Госпогранслужба.

В Харьковской области конфискован автомобиль у гражданина Украины, который пытался вывезти в Россию автозапчасти в топливном баке.

Как сообщает Госпогранслужба, инцидент произошел в пункте пропуска "Гоптовка".

Мужчина 1981 года рождения перевозил в топливном баке автомобиля "Форд" 1989 года выпуска почти 6000 штук запчастей для автомобилей. Чтобы извлечь весь товар, правоохранителям пришлось демонтировать топливный бак.

Изъятый автомобиль правоохранители оценили в 35 000 гривен, а стоимость запчастей устанавливается.

Как сообщалось, на пункте "Гоптовка" задержали гражданина России, который пытался вывезти из Украины пистолеты.

Ранее в той же "Гоптовке" сотрудники Государственной пограничной службы Украины предотвратили попадание в страну партии психотропных веществ.

Между темна границе с Румынией был задержан грузовик с сигаретами.

А в Одессеначали эвакуировать севший ранее на мель буксирс контрабандными сигаретами. Как рассказал и.о. директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Виталий Денисов, буксир перевезут в порт "Черноморск" на ответственное хранение.

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