В Харьковской области взорвали банкомат: появилось видео

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел сегодня, 6 сентября, около 4:20 в поселке Слобожанское Кегичевского района. Как выяснилось, неизвестные разбили стекло на окне магазина и взорвали расположенный внутри банкомат. Деньги преступникам забрать не удалось, и они скрылись с места происшествия.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники и передвижная криминалистическая лаборатория.

"Информация зарегистрирована в Кегичивском отделении полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч грн. А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

Также мы писали, что в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка.

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