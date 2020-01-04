В Харьковской области жители Марефы пожаловались на нападения бродячих собак

По словам полицейских, на одной из улиц Мерефы нашли изуродованное тело мужчины

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В городе Мерефа Харьковской области участились случаи нападения бродячих собак на людей.

Так, недавно появилась информация о двух нападениях на мужчин – одного из них забрали в больницу, а другого животные загрызли насмерть, сообщает "ГородХ".

"31 декабря днем стая стерилизованных собак с клеймом напала на мужчину. Мужчину в тяжелом состоянии забрали на скорой помощи. На прошлой неделе на улице Тургенева стая собак загрызла мужчину насмерть. Будьте осторожны", – написала в социально сети местная жительница.

Женщина заявила, что работает в Мерефянской центральной районной больнице и может точно подтвердить, что случаи нападения собак в городе были.

В областном управлении Наполиции сообщили, что 26 декабря в городе Мерефа действительно было обнаружено тело мужчины со множественными ранами, однако об их происхождении пока ничего не известно.

"26 декабря в 7:25 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на улице Центральной в городе Мерефа. Установлено, что погибшим является 43-летний местный житель. Согласно заключению экспертного исследования, смерть мужчины наступила от множественных ран верхних и нижних конечностей. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства смерти выясняются", – отметили копы.

Относительно нападения собак на мужчину, которое якобы произошло 31 декабря, в полиции отметили, что заявлений и обращений подобного рода не поступало.

В то же время жители Мерефы рассказали, что пострадавший сам провоцировал собак, а затем покинул место происшествия.

"Это не собаки нападали на мужика, а он на них бегал и шипел, явно не в себе. Собаки его не укусили, он упал на пень и ударился, а когда приехала "скорая", сел в электричку и уехал", – сообщила другая местная жительница.

"Да, я тоже видела, как он пьяный дразнил собак, он еще и больной человек на голову, так что собаки в этом случае не виноваты", – добавила еще одна комментатор.

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