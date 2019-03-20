Вандалы оторвали табличку на могиле Кропивницкого
В полиции заверили, что ситуация под контролем
В Молодежном парке Харькова неизвестные повредили часть памятника на могиле корифея украинского театра Марка Кропивницкого.
Об этом сегодня написал в Facebook харьковчанин Николай Мох.
"Сегодня ночью или вчера вечером харьковские раклы оторвали от памятника на могиле корифея украинского театра, выдающегося актера, режиссера, драматурга Марка Лукича Кропивницкого охранительную мемориальную доску!" — сообщил он.
По словам харьковчанина, он отнес часть доски в Киевский райотдел полиции и предложил написать заявление, но дежурный ответил, что в этом нет надобности.
"Он ответил, что не надо писать, поскольку отдел по охране памятников культуры и истории при городской администрации постоянно проверяет наличие этих досок и они сами обратятся в полицию", — рассказал гражданин Мох. Он также выразил сомнение, что такое произойдет.
Как пишет Kharkiv Today, в полиции уточнили, что по состоянию на 20 марта с заявлениями по данному факту в правоохранительные органы никто не обращался. Но пообещали держать ситуацию на контроле.
Ранее мы сообщали, что в Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище.
Кроме того, вандализму и разграблению подверглись могилы известных людей на Байковом кладбище.
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