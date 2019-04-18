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Визитная карточка Харькова: в мэрии показали фото будущего "Каскада"

Сегодня, 03:08

Фонтану "Каскад" предстоит серьезная реконструкция

В мэрии Харькова показали, как после реконструкции будет выглядеть одна из визитных карточек города – фонтан "Каскад" в парке Шевченко.

"Работая над комплексной реконструкцией Сада Шевченко, мы приняли решение сохранить видовую площадку и верхний фонтан, обустроить пешеходный склон, сделать красивую лестницу и большой водоем внизу. При этом через весь Сад протянется новое, каскадное озеро, с фонтанами, рециркуляцией, мощнейшей пятиступенчатой очисткой!" – сообщил мэр Геннадий Кернес.

Как рассказали в мэрии, ступени делают из гранита, применяя технологии удерживания грунта и отвода воды, также по лестнице смогут подниматься люди с инвалидностью. По словам Кернеса, сохранять "Каскад" в первозданном виде – слишком дорого.


Ранее мы писали, что в Днепре в середине апреле заработают городские фонтаны. Вопреки непогоде, которая обрушилась на город в последние дни, коммунальщики уже готовятся к их подключению. В то же время, три из них пока что находятся на ремонте.

Также напомним о скандале, который разгорелся вокруг старейшего фонтана Киева – "Самсона" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок.

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Тег Харьков, ремонт, реконструкция, фонтан

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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