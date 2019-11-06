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Возле харьковского спортивного клуба произошла стрельба: есть пострадавшие

6 ноября, 02:31

Мужчина госпитализирован с ранениями живота, ноги и предплечья

Возле харьковского спортивного клуба на улице Валентиновской 5 ноября произошла стрельба. В результате инцидента пострадал 30-летний мужчина, а еще 14 человек задержали полицейские, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Пострадавшего мужчину госпитализировали с ранениями живота, предплечья и ноги. Сейчас он получает медицинскую помощь, а его состояние удовлетворительное. Кроме этого, злоумышленники повредили автомобиль "Mitsubishi".

С места происшествия правоохранители изъяли гильзы и пули, а обстоятельства стрельбы на данный момент устанавливаются.

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Инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что несколько дней назад словесная перепалка в центре Киева закончилась стрельбой. Прохожий решил заступиться за подростков, к которым приставали неизвестные, и вдруг один из них выхватил пистолет и выстрелил мужчине в руку.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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Источник: Сегодня

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