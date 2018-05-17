Выманили у пенсионеров Харькова 500 тысяч гривен: дело мошенников передали в суд

Харьковская прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении банды мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось в ходе следствия, в 2017 году три ранее судимых женщины из Луганской и Донецкой областей организовали схему, к которой привлекли еще несколько человек. Подозреваемые подбирали своих жертв из числа пожилых посетителей супермаркетов и предлагали им "50% скидку на все товары".

При этом для получения "карты" пожилых людей просили положить в конверт определенную сумму денег, затем его запаковывали, возвращали жертве и предлагали на следующий день явиться для активации карты, однако в процессе оформления деньги меняли на фальшивки. В составе банды действовали четыре подгруппы, которые "отметились" в нескольких регионах страны.

В Харькове силовики выявили 14 случаев деятельности мошенников. Также были установлены личности всех 18 человек, причастных к афере. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч гривен.

Следователями было открыто уголовное производство по статье "мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой". Ранее суд вынес приговор пятерым участникам банды, а еще двое подозреваемых – 28-летняя женщина и 32-летний мужчина находятся в розыске.

Напомним, ранее мы сообщали о предупреждении полицейских, которые рассказали, как не попасть на крючок телефонных аферистов и дали советы по выявлению мошенников.

Напомним, ранее мы сообщали о мошеннике с двумя паспортами, который пытался продать квартиру умершего киевлянина. Как оказалось, пенсионер в 2010 году якобы продал квартиру жителю Донецка, а тот начал подыскивать покупателя. В то же время, по данным Бюро технической инвентаризации, дедушка продал квартиру в 2002 году, а после сделки прожил в ней до самой смерти.

Также мы писали об аферистах, обиравших желающих обменять валюту "по выгодному курсу": "Мошенники через интернет договаривались с клиентом об обмене валюты по выгодному курсу. При этом не тратили средства на оборудование пункта обмена валют, а назначали встречу прямо на улице и меняли деньги в салоне автомобиля. Однако вместо настоящих купюр подсовывать так называемую "куклу", то есть обычные бумажки. После комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали о встрече с возможными аферистами, а на месте происшествия увидели, что сделка похожа на ранее описанную пострадавшими в мошенничестве".