Українська
$ 27,04
32,79
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Выпал из кабины канатки в Харькове. В каком состоянии парень и что говорит его мать

14 июня 2021 15:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мать юноши отрицает информацию о попытке самоубийства сына, по ее словам, падение из кабинки является несчастным случаем

17-летний юноша, который выпал из кабины канатной дороги в Харькове, получил множественные переломы и сейчас находится без сознания.

Реклама

Об этом сообщает Newsroom, ссылаясь на директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

По его словам парня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали множественные переломы и повреждения, однако пока не могут обследовать его при помощи томографа.

Что говорит мать пострадавшего

Правоохранители разбираются в случившемся, а мать юноши уверяет, что он не хотел покончить жизнь самоубийством, а пытался выпрыгнуть из кабины в самой нижней точке.

Женщина также отбросила версию попытки свести счеты с жизнью из-за неудачной сдачи ВНО, которая появилась в соцсетях.

Реклама

"Он собрал друзей, они катались на канатной дороге. Наверное, это было какое-то хвастовство перед ребятами. Он свесился (из кабинки. – ред.), пошел ливень с градом, он испугался, кабина стремительно начала подниматься. Он хотел забраться назад, но из-за дождя руки соскользнули, он упал", – рассказала женщина корреспондентам Суспільного.

Читайте также: Вылезла на мост: в Харькове девочка погибла после удара током

Не пропусти!
Пожар в отеле сборной Словакии в Питере: а через несколько часов матч на Евро-2020

Что говорят в полиции

Следователи открыли уголовное производство по факту травмирования ребенка в Шевченковском районе. Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1. ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, инцидент произошел накануне 13 июня. Камеры видеонаблюдения, установленные возле аттракциона, зафиксировали компанию молодых людей. Один из парней сбросил из кабинки рюкзак своему товарищу, после этого пошел дождь и он упал на проезжую часть улицы Новгородской, угодив под колеса микроавтобуса.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Харькове распылили газ в школе. Инцидент случился в школе №153.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Спорили под ларьком, взорвали гранату – пятеро в больнице. Видео момента взрыва
Спорили под ларьком, взорвали гранату – пятеро в больнице. Видео момента взрываХарьков
В Харькове ссора экс-супругов едва не закончилась смертью ребенка (видео)
В Харькове ссора экс-супругов едва не закончилась смертью ребенка (видео)Харьков
Пинал ногами: в Харькове ищут подростка, который жестоко избил девушек (обновлено)
Пинал ногами: в Харькове ищут подростка, который жестоко избил девушек (обновлено)Харьков
Избивший в Харькове девочку подросток извинился перед пострадавшей и
Избивший в Харькове девочку подросток извинился перед пострадавшей и "всем народом Украины" (видео)Харьков
В Украине война, а муж в Москве: что известно о девушке, назвавшей военных тварями
В Украине война, а муж в Москве: что известно о девушке, назвавшей военных тварямиУкраина
"Ненавижу этих тварей, обрыганные ублюдки": украинка унизила украинских военных (видео)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять