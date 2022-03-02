Взрыв в центре Харькова – погибло четыре человека

Спасатели продолжают работы на месте утреннего взрыва

Здание областного управления полиции после атаки / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате нового обстрела центра Харькова, который произошел 2 марта утром, погибли четыре человека, еще девять были ранены.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Реклама

"Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова. В настоящее время 10 человек спасены из-под завалов. Предварительно 4 погибших, 9 травмированы. На месте работает 21 единица техники ГСЧС и 90 чел. личного состава. Работы продолжаются", – отмечается в комментарии.

Ситуация в Харькове и Украине 2 марта