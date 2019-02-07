Жизнь моего сына не равна стоимости Айфона – мать парня, погибшего в ДТП на Сумской
По словам Светланы, жизнь ее сына и других жертв не равна стоимости «айфона», поэтому 50 000 грн от Зайцевых считает унижением
В суде по делу о ДТП с шестью жертвами на ул. Сумской в Харькове выслушали потерпевших.
Светлана Винниченко, потерявшая в аварии сына Александра Евтеева, не ожидала, что прокуратура озвучит наказание виновникам аварии по десять лет тюрьмы. Женщина впервые услышала причину смерти ребенка: близкие не разрешали читать перечень смертельных травм Александра.
По словам Светланы, жизнь ее сына и других жертв не равна стоимости "айфона", поэтому 50 000 грн от Зайцевых считает унижением.
"Я не жажду мести. Она мне не поможет, не облегчит страдания", — сказала Винниченко и попросила самого сурового наказания для водителей.
Фото: соцсети
Поддержал прокуратуру и Юрий Фабрис, у которого в ДТП погибли сестра и племянница. Никто из фигурантов, по его словам, не попытался избежать трагедии. Остальные потерпевшие и их адвокаты выступят 11 февраля.
Накануне сообщалось, что обвинитель попросил для Зайцевой и Дронова по 10 лет заключения с лишением права вождения транспорта сроком на три года.
Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
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