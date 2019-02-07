Жизнь моего сына не равна стоимости Айфона – мать парня, погибшего в ДТП на Сумской

По словам Светланы, жизнь ее сына и других жертв не равна стоимости «айфона», поэтому 50 000 грн от Зайцевых считает унижением

Фото: Facebook

Жизнь моего сына не равна стоимости Айфона – мать парня, погибшего в ДТП на Сумской Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c83/f8d/5c5c83f8d5605.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c83/f8d/5c5c83f8d5605.jpg 2019-02-07T21:20:00+02:00 Харьков По словам Светланы, жизнь ее сына и других жертв не равна стоимости «айфона», поэтому 50 000 грн от Зайцевых считает унижением

В суде по делу о ДТП с шестью жертвами на ул. Сумской в Харькове выслушали потерпевших.

Светлана Винниченко, потерявшая в аварии сына Александра Евтеева, не ожидала, что прокуратура озвучит наказание виновникам аварии по десять лет тюрьмы. Женщина впервые услышала причину смерти ребенка: близкие не разрешали читать перечень смертельных травм Александра.

По словам Светланы, жизнь ее сына и других жертв не равна стоимости "айфона", поэтому 50 000 грн от Зайцевых считает унижением.

"Я не жажду мести. Она мне не поможет, не облегчит страдания", — сказала Винниченко и попросила самого сурового наказания для водителей.

Фото: соцсети

Поддержал прокуратуру и Юрий Фабрис, у которого в ДТП погибли сестра и племянница. Никто из фигурантов, по его словам, не попытался избежать трагедии. Остальные потерпевшие и их адвокаты выступят 11 февраля.

Накануне сообщалось, что обвинитель попросил для Зайцевой и Дронова по 10 лет заключения с лишением права вождения транспорта сроком на три года.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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