Женщину, задержанную с отрезанной головой дочери, проверят психиатры

Харьковчанке Татьяне Пьяновой, которую подозревают в жестоком убийстве собственной дочери, проведут психиатрическую экспертизу.

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Экспертам предстоит выяснить, отдавала ли женщина себе отчет в момент совершения преступления, сообщает NewsRoom со ссылкой на спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

"Харьковчанку Татьяну Пьянову, которую подозревают в обезглавливании собственной дочери, отправили на психиатрическую экспертизу. Теперь экспертам предстоит выяснить, отдавала ли женщина себе отчет в момент совершения преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, в поселке Подворки, что под Харьковом, 30 апреля была задержана 38-летняя Татьяна Пьянова, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери Кристины.

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Как сообщается в решении Ленинского суда Харькова, Пьянова подозревается в том, что, находясь в своем доме, нанесла дочери не менее 20 ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову. По решению суда подозреваемая была отправлена в СИЗО на время расследования.

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В свою очередь соседи рассказали сайту "Сегодня" о необычных вещах, которые происходили накануне убийства девочки. По их словам, Татьяна Пьянова отдала брату все иконы, а также накрыла зеркало черной тканью.

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