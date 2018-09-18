Жуткий пожар произошел в Харькове: погиб пожилой мужчина, его жену удалось спасти

Сегодня, 13:49

Огонь вспыхнул на третьем этаже жилого дома


Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Индустриальном районе Харькова в квартире жилого дома вспыхнул пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина, его жену спасли. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Пожар произошел 17 сентября в четырехэтажном жилом доме на улице Станкостроительной. Прибывшие на место спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Пожар им удалось локализировать в 16:06, а в 17:02 – его полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара выясняется.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1938 года рождения. Его жену, которая звала на помощь на балконе, спасли. Ее госпитализировали в больницу.

Напомним, 17 сентября в Житомирской области в жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погибли двое мужчин.

Кроме того, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, в том числе один ребенок. 

А в Шевченковском районе Киева, недалеко от станции метро "Сырец", произошел крупный пожар в недостроенной пятиэтажке. Огонь охватил 500 квадратных метров здания. 
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