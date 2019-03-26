Адвокат рассказал, что из-за одышки и кашля Бекиров спит сидя
У украинского политзаключенного обострились болезни
Несмотря на то, что на прошлой неделе политзаключенного Эдема Бекирова перевели из камеры в медсанчасть СИЗО, у крымского татарина обострились болезни. Об этом сообщил его адвокат Ислям Велиляев в Facebook.
По словам защитника, сегодня, 25 марта, ему удалось посетить политзаключенного. Эдем рассказал адвокату, что 22 марта его вывозили на обследование в больницу, где его осмотрел врач эндокринолог и кардиолог, а также ему сделали УЗИ сердца.
"Усугубляется болезнь сердца и диабет. Мучает отдышка, сопровождающаяся "аллергическим" кашлем, из за чего Эдем-ага спит сидя. Безусловно медсанчасть СИЗО – это далеко не больница. Поэтому, сейчас архиважно приложить все усилия для перевода Бекирова на стационар в больницу, для прохождения надлежащего медицинского обследования и лечения", - заявил адвокат.
Он отметил, что несмотря на все это, политзаключенный проявляет стойкость и терпение.
Ранее здоровье политзаключенного Эдема Бекирова резко ухудшилось из-за высокого давления и поднятия сахара в крови.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, ситуация с некоторыми украинскими гражданами, которые находятся в российской неволе, является критической и требует немедленного вмешательства.
А в начале февраля оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО. Адвокат Алексей Ладин получил заключение медицинской экспертизы, проведенной в оккупированном Крыму, согласно которой заболевания Эдема Бекирова не препятствуют его содержанию за решеткой.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Адвокат рассказал, что из-за одышки и кашля Бекиров спит сидя". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Состояние политзаключенного Бекирова резко ухудшилось
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, крымчанин намерен начать голодовку, от которой может умереть
Денисова сообщила, сколько украинцев удерживаются в РФ и оккупированном Крыму
Омбудсмен напомнила, что политзаключенный Павел Гриб находится в "сверхкритическом состоянии"
Денисова рассказала, что политзаключенному Бекирову становится все хуже
У крымского татарина появилась аллергия из-за грибка в камере
Оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО
Решение вынесено, несмотря на его болезни