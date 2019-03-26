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Адвокат рассказал, что из-за одышки и кашля Бекиров спит сидя

Сегодня, 00:54

У украинского политзаключенного обострились болезни

Фото: twitter.com/crimeaua1.
Фото: twitter.com/crimeaua1..
Адвокат рассказал, что из-за одышки и кашля Бекиров спит сидя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e6a/273/5c3e6a27398ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e6a/273/5c3e6a27398ad.jpg Крым У украинского политзаключенного обострились болезни

Несмотря на то, что на прошлой неделе политзаключенного Эдема Бекирова перевели из камеры в медсанчасть СИЗО, у крымского татарина обострились болезни. Об этом сообщил его адвокат Ислям Велиляев в Facebook.

По словам защитника, сегодня, 25 марта, ему удалось посетить политзаключенного. Эдем рассказал адвокату, что 22 марта его вывозили на обследование в больницу, где его осмотрел врач эндокринолог и кардиолог, а также ему сделали УЗИ сердца.

"Усугубляется болезнь сердца и диабет. Мучает отдышка, сопровождающаяся "аллергическим" кашлем, из за чего Эдем-ага спит сидя. Безусловно медсанчасть СИЗО – это далеко не больница. Поэтому, сейчас архиважно приложить все усилия для перевода Бекирова на стационар в больницу, для прохождения надлежащего медицинского обследования и лечения", - заявил адвокат. 

Он отметил, что несмотря на все это, политзаключенный проявляет стойкость и терпение. 

Ранее здоровье политзаключенного Эдема Бекирова резко ухудшилось из-за высокого давления и поднятия сахара в крови.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, ситуация с некоторыми украинскими гражданами, которые находятся в российской неволе, является критической и требует немедленного вмешательства.

А в начале февраля оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО. Адвокат Алексей Ладин получил заключение медицинской экспертизы, проведенной в оккупированном Крыму, согласно которой заболевания Эдема Бекирова не препятствуют его содержанию за решеткой.

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Тег здоровье, СИЗО, адвокат, крымские татары, политзаключенный, Бекиров

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