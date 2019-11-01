Часть оккупированного Симферополя осталась без отопления: подробности

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В оккупированном РФ Симферополе, в котором недавно возникли проблемы с электроснабжением, жители некоторых улиц остались без отопления. Об этом заявил заместитель начальника департамента городского хозяйства подконтрольной России администрации города Алексей Калистратов, сообщает "Крым. Реалии".

"Котельная в переулке Северном, которая обслуживает достаточно большой жилой массив, от нее также отапливается ул. Шполянская, там порыв, "Крымтеплокоммунэнерго" его сейчас устраняет. Некоторые граждане остаются сейчас без тепла", – сообщил он.

Как выяснилось, отопление отключили из-за аварии на теплосетях. По словам чиновника, ее планируют устранить до 4 ноября.

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Кроме того, мы сообщали, что 1 ноября в Симферополе будут обесточены восемь улиц. В пресс-службе предприятия "Крымэнерго" рассказали, что отключение света в городе связано с внеплановыми работами.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что оккупированный Крым страдает от нехватки воды. Из-за массовых отключений водоснабжения местным жителям пришлось организовать массовый подвоз воды. Из-за проблем с водоснабжением на полуострове собираются использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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