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"Дело Хизб ут-Тахрир": российский суд продлил арест еще четырем крымским татарам

Сегодня, 16:38

Четырем крымским татарам суд по "делу Хизб ут-Тахрир" продлил срок содержания под стражей до 14 ноября

Суд продлил арест. Фото: www.facebook.com/pg/crimeansolidarity/videos/

Суд продлил арест. Фото: www.facebook.com/pg/crimeansolidarity/videos/

Сегодня в России состоялось судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир" (вторая Симферопольская группа) в отношении Сейрана Муртазы, Меджита Абдурахманова, Энвера Аметова, Рустема Сейтхалилова. Об этом в в Facebook сообщила организация "Крымская солидарность".

"Рассматривал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Таганрогский городской суд. Данное ходатайство суд удовлетворил, продлив срок содержания под стражей до 14.11.2019", – говорится в сообщении.

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Заседание проходило в закрытом режиме.

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Фото: president.gov.ua

Ранее суд в российском Ростове-на-Дону оставил под стражей до 15 ноября шестерых фигурантов "симферопольского дела Хизб ут-Тахрир".

Новости "Сегодня" сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" – Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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Россия Крым Хизб ут-Тахрир

Источник: Сегодня

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