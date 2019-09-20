Денег нет, но вы держитесь: в оккупированном Севастополе резко выросло количество ипотечных должников

Объем просроченных кредитов за 2019 год в Севастополе вырос на 100%

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В оккупированном Россией Крыму Севастополь занял первую строчку в рейтинге регионов, которых РФ относит к своим, по темпам роста количества просроченных кредитов по ипотеке. К такому результату пришли специалисты коллекторского агентства "Долговой Консультант", проанализировав открытые данные Банка России и собственный портфель долгов. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Так, объем просроченных кредитов за семь месяцев 2019 года в Севастополе вырос на 100%. Всего в 47 регионах зафиксирован рост объема проблемных кредитов.

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Напомним, что в оккупированном Россией Севастополе из-за проблем с водоснабжением города собираются использовать еще три подземные скважины. Возможное опреснение морской воды, как вариант решения проблемы, оккупанты пока не рассматривают. По их мнению, это слишком дорого и энергозатратно.

Кроме этого, мы писали, что ежегодно война с Украиной, включая захват Крыма и Донбасс, обходится каждому россиянину примерно в тысячу долларов. Кроме того, есть и прямые затраты, которые никто и не скрывает, и они являются цифрами бюджета РФ. Прямые дотации на содержание оккупированного Крыма составляют около 2,5-3 млрд долларов в год.

Также, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму.

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