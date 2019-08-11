Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму

Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма

Фото: muftiyat.com.ua

Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, очень важно для крымских татар.

Об этом сказал агентству "Анадолу" лидер крымских татар Мустафа Абдульджемиль Кырымоглу (Мустафа Джемилев – ред.), сопровождавший Президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию.

Он отметил, что вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита президента Украины в Турцию.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - сказал он.

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По его словам, после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

"Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам", - сказал Кырымоглу.

Как сообщалось, национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев принял участие в визите президента Украины Владимира Зеленского 7-8 августа в Турецкую Республику. В ходе совместной пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживала независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция не признавала и никогда не признает незаконную аннексию Крыма, сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский во время встречи с крымскотатарской общиной также заявил, что Украина упростит получение разрешений для поездок в Крым.

Недавно представитель президента по Крыму Антон Кориневич заявил, что для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, на которую можно было бы привлечь участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума.

Смотрите также видео выступления Зеленского в Турции, который уделил большое внимание проблеме Крыма:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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