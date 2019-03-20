Россия ведет себя в Крыму как при Екатерине II – Джемилев

Джемилев отметил, что на сегодня в Крыму преследуется "каждый, кто осмелится высказать любую форму недовольства российской оккупацией"

Фото: muftiyat.com.ua.

Россия ведет себя в Крыму как при Екатерине II – Джемилев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ecb/4f7/5c7ecb4f762e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ecb/4f7/5c7ecb4f762e8.jpg 2019-03-20T02:10:01+02:00 Крым Джемилев отметил, что на сегодня в Крыму преследуется "каждый, кто осмелится высказать любую форму недовольства российской оккупацией"

Россия в оккупированном Крыму имеет такую же стратегию, как когда-то императрица Екатерина II – выселяет крымских татар и заселяет полуостров россиянами.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

"По нашим оценкам, 10% процентов из 300 тысяч крымских татар были вынуждены оставить Крым. Это – стратегия, как при Екатерине II, когда автохтонный крымско-татарский народ был выселен, а россияне заселены. Это так цинично: они приехали в нашу страну со всеми своими ракетами и оружием, а нас преследуют, когда найдут патрон", - заявил он.

Джемилев отметил, что на сегодня в Крыму преследуется "каждый, кто осмелится высказать любую форму недовольства российской оккупацией". Репрессии направлены против крымских татар, поскольку они всегда были самыми активными: "Обыски уже стали частью повседневной жизни крымских татар, часто они проходят под предлогом религиозного экстремизма. В течение всех лет со времени независимости Украины не было ни одного террористического акта, и вдруг все стали террористами?".

По его словам, во время таких обысков, в ходе которых якобы ищут оружие или запрещенную литературу, как правило российская оккупационная власть пытается унизить крымских татар и спровоцировать конфликт для оправдания дальнейших больших притеснений.

Мустафа Джемилев отметил, что сейчас политическая деятельность крымских татар в оккупированном Крыму невозможна и поэтому они находятся "в тихой оппозиции", например, бойкотируя так называемые "выборы". Читайте также Понаехали: крымчане страдают от наплыва "переселенцев" из России

"Я считаю, что 95% крымских татар все еще остаются проукраинскими. Но это правда, что люди теряют надежду на освобождение, и, конечно, им приходится как-то выходить из ситуации", – добавил лидер крымскотатарского народа.

Он также прокомментировал критику со стороны экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штанймайера по поводу блокады Украины совершила по отношению к оккупированному Крыму: "Пусть бы он себе представил, а что было бы, если бы Бавария была оккупирована?".

"В течение более 200 лет мы жили под господством России. Если говорить об уничтожении нашего народа, то это всегда были русские. То в царской империи, в Советском Союзе или под Россией. И самое главное: Украина – демократическая страна. Да, здесь много проблем. Но по крайней мере можно о них говорить и во время демонстраций обращать на них внимание", – заявил Джемилев, отвечая на вопрос о том, что якобы Украина не особенно заботилась о крымских татарах.

Ранее Джемилев заявил, что президент России Владимир Путин признал в своем окружении, что аннексия Крыма была ошибкой, но публично он об этом не скажет.

Также Россия отвергла обвинения в нарушениях прав крымских татар, заявив, что "Крым крепнет как уникальный "сплав" культур и традиций разных народов".

А в ответ на недавнее расширение Евросоюзом санкционных списков россиянофициальная Москва обвинила страны Запада и НАТО в "милитаризации Черноморского региона" и "усилении военного присутствия в Восточной Европе".

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