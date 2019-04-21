Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Джемилев рассказал, сколько крымских татар проголосуют на выборах президента

Сегодня, 14:39

Джемилев отметил, что для жителей полуострова, желающих проголосовать на выборах, надо дважды выехать из Крыма

Фото: muftiyat.com.ua
Фото: muftiyat.com.ua.

Граждан Украины – крымских татар, приехавших специально из оккупированной территории Крыма на "материковую" часть страны для голосования на выборах президента – будет немного, прогнозирует народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Это далеко. И потом – это же большие риски… поэтому большого количества избирателей из оккупированного Крыма не ожидается… Из Крыма непосредственно выехали 700-800 человек", - сказал Джемилев в эфире одного из телеканалов.

По его словам, всего проголосуют около 3,5 тысяч крымских татар – переселенцев из Крыма.

Джемилев отметил, что для жителей полуострова, желающих проголосовать на выборах, надо дважды выехать из Крыма – "приехать, зарегистрироваться, потом снова уехать, потом приехать, огромные очереди (на административной границе – Ред.)".

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский подтвердил, что в целом избирательный процесс во втором туре выборов президента проходит спокойно и без серьезных нарушений.

По его словам, лидеры – Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдеры – Закарпатская и Ивано-Франковская области.

Отметим, что по состоянию на 13:45 данные о явке избирателей поступили со всех 199 территориальных избирательных округов. Явка в целом по Украине составила 18,15 %. ТОП-5 лидеров и аутсайдеров среди регионов.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", чего ждут украинцы от новоизбранного президента.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, джемилев, крымские татары

Вы сейчас просматриваете новость " Джемилев рассказал, сколько крымских татар проголосуют на выборах президента". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МВД отреагировали на демонстрацию Зеленским бюллетеня

Сегодня, 14:34

Правоохранители готовятся принять меры относительно нарушения закона кандидатом в президенты

Выборы во Львовской области: священник без паспорта и кража кошелька

Сегодня, 14:33

Много сообщений касаются незаконной, по мнению заявителей, агитации

В Киевской области открыли дело на мужчину, сбежавшего с бюллетенем на велосипеде

Сегодня, 14:27

Дома у сбежавшего нашли бюллетень и с первого тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов в Украине: как проходит голосование в разных уголках страны

Сегодня, 14:25

Журналисты показали, как голосуют избиратели во Львове, Одессе и Мариуполе

Зеленский "засветил" свой бюллетень: стало известно, за кого проголосовал (фото)

Сегодня, 14:15

Кандидат в президенты нарушил избирательное законодательство, публично показав свой выбор в бюллетене

На Волыни зафиксировали шесть случаев нарушений на избирательных участках

Сегодня, 14:08

По всем сообщениям полиция проводит проверку

В России запретят Instagram, Facebook и Twitter

На острове Бали задержали украинского “оборотня в погонах”

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Ани Лорак опозорилась, выбрав неудачный образ (фото)

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

6 признаков альфа-самца: как определить это с первого взгляда

"Вырезал про Украину": Маршал поскандалил с Дудем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Кому опасно пить кефир?

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Идеальный вес женщины (таблица)

Бацька заявил об объединении Белоруссии с Россией