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Еще один сервис перестал показывать отели в Крыму

11 июля, 14:26

Санкции Евросоюза применила известная немецкая компания

Пляж в Николаевке, Крым. Фото: Радио Свобода
Пляж в Николаевке, Крым. Фото: Радио Свобода.

Уже третий сервис по поиску отелей перестал показывать гостиницы в Крыму.

Компанию Kayak и Momondo составил широко рекламируемый в России сервис Trivago.

При попытке найти жилье на полуострове, независимо от дат, Trivago выдает сообщение "к сожалению, поиск по заданным критериям не принес результата".

Ранее с такими поблемами столкнулись пользователи Kayak и Momondo. При этом Momondo по-прежнему ищет авиабилеты в Симферополь, в отличие от сервиса Skyscanner, который также исключил Крым из поисковой выдачи, отмечает Интерфакс.

Trivago – сервис по поиску отелей и сравнения цен на них в режиме онлайн, был основан в Германии в 2005 году. В его базе более 800 тыс. отелей, цены на которые сравниваются на основании данных с около 200 сайтов бронирования, среди которых Booking.com, Ostrovok.ru, OZON.travel, Expedia и другие.

В прошлом году доступ к отелям и апартаментам Крыма закрывали сервисы бронирования отелей Booking.com и RoomGuru. Они объяснили это тем, что из-за санкций Евросоюза компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Сервисы также прекратили размещать отзывы туристов на объекты в Крыму.

Как сообщалось, ранее в Сети показали фото пустующих крымских пляжей.

Также мы сообщали, чтов Крыму на пляж выбросило тело утопленника с гирей на шее.

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Тег Крым, отели, санкции, сервис, поисковик

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