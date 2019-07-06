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Магический несезон в Крыму: появились фото с пляжей полуострова

6 июля, 16:16

Крымского "наместника" уличили в обмане относительно числа отдыхающих

В сети показали пустующие пляжи крымских курортов
В сети показали пустующие пляжи крымских курортов. Фото: Twitter

В сети высмеяли бодрые заявления ставленника оккупантов Крыма Сергея Аксенова о рекордных показателях по числу отдыхающих. При этом в соцсетях появилось немало фото, демонстрирующих, что на побережье – далеко не аншлаг.

В своем Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&Крым выложила фото с "достижениями" на пляжах и реакцией жителей полуострова на бодрые реляции главаря захватчиков, известного также по прозвищу "Гоблин"

Отметим, что Аксенов написал в соцсетях о "самом высоком" показателе отдыхающих "с советских времен" – 2 200 тысяч туристов. В ответ ему напомнили о показателях 2013 года и показателе в "около 12 миллионов отдыхающих", а также предложили "не трындеть". 

Ранее жители Феодосии признались, что после оккупации Крыма жизнь на полуострове стала намного более унылой и депрессивной, даже в городах курортного побережья.

"Жители Феодосии описали, как умирает город. Собственно, так умирает весь Крым. Некоторые ватники считают, что виновата не Россия, а российские законы (логики не ищите). Некоторые считают, чтобы Фео стала прежней (как "при Украине"), надо, чтобы Путин стал мэром города", – с сарказмом отметил блогер Крымский бандеровец в своем Twitter.

Как сообщалось, согласно опросу, рекордное число россиян не готовы платить за оккупацию Крыма. Также мы сообщали, что в Крыму с 1 июля дорожают коммунальные услуги.


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Тег отдых, Крым, пляж, Аксенов, курорт

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