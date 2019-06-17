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Это крайняя степень презрения: Чийгоз рассказал, как крымские татары относятся к предателям

17 июня, 10:20

Авторитет и позиции Меджлиса крымскотатарского народа и общественных организаций в мире прочны

Фото: Getty Images

Россия активно действует на международном уровне, стараясь обернуть мнение в свою сторону. В том числе, используя коллаборантов из числа представителей крымскотарского народа. Москва формирует целые делегации, которые ездят по разным странам и рассказывают, как хорошо жить в российском Крыму, а тем временем проводит массовые облавы на крымскотатарских активистов. Но крыммскотатарский народ отверг предателей. Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгозэ

"Еще до российской оккупации ФСБ РФ и ГРУ РФ говорили в своих отчетах о невозможности свести контакты и договориться с Меджлисом как самой влиятельной силой. На протяжении многих лет вкладывались деньги в определенных маргиналов с целью дискредитации Меджлиса, разрабатывались планы, программы. Но это не привело к результату, к которому стремилась Москва. Как только произошла оккупация, российская сторона заявила о недоговороспособности нашего народа", – рассказал Чийгоз.

Поэтому, говорит Чийгоз, Кремль продолжил действовать своими методами: объявили Меджлис экстремистской организацией.

"Арестовали меня как замглавы Меджлиса, депортировали двух наших лидеров – Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова, открыли целый ряд уголовных дел против руководства и членов Меджлиса.

После этого стали искать коллаборантов, прикормленных подлецов. Нашли. Но очень мало – чтобы их пересчитать, хватит пальцев двух рук. Крымскотатарский народ отверг предателей. Есть масса эпизодов: когда кто-то из коллаборантов появлялся на мероприятиях или пытался собрать какое-то собрание, их оплевывали и выгоняли. Выгоняли, даже когда те приходили на похороны – это крайняя степень презрения. Никто не хочет видеть и общаться с предателями", – подчеркнул Чийгоз.

Он также рассказал, что Россия пыталась переформатировать Курултай крымскотатарского народа, но эта попытка провалилась.

"По нашим данным, из 250 членов делегации они сумели взять подписи об участии только у 34. И то часть из этих людей подписались только под угрозами и шантажом. В Меджлисе оказалось шесть коллаборантов. Они исключены сейчас из Меджлиса делегатами Курултая и, главное, народом. После того, как успеха в попытках переформатировать руководящие выборные органы Кремль не достиг, они начали создавать карманные организации. И назначать "лидеров народа", – говорит политик.

 Дальше, по словам Чийгоза, оккупанты пытаются такого рода людей, не пользующихся авторитетом среди народа, выводить на международные площадки.

"Но это тоже не дает эффекта. Потому что авторитет и позиции Меджлиса крымскотатарского народа и общественных организаций в мире прочны", – подчеркнул Чийгоз.

Напомним, МИД Украины призывал усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию из-за новой волны преследований крымских татар на временно оккупированном полуострове Крым.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ахтем Чийгоз: "Судьба у предателей одна - Россия их использует и выбрасывает". 

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Тег Россия, кремль, крымскотатарский народ, оккупация Крыма, Чийгоз

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