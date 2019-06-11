Украина призвала усилить санкции против России из-за новых репрессий в Крыму

Российская оккупационная власть продолжает репрессии против коренного населения Крыма

Фото: facebook.com/UkraineMFA.

МИД Украины призывал усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию из-за новой волны преследований крымских татар на временно оккупированном полуострове Крым.

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новыми массовыми незаконными обысками домов и задержаниями крымских татар, которые состоялись в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах временно оккупированного Россией Крыма", – говорится в тексте заявления.

Украинские дипломаты напомнили, что российская оккупационная власть продолжает репрессии против коренного населения под прикрытием "борьбы с терроризмом".

В МИД считают, что новыми карательными акциями в Крыму Россия отреагировала на слушания в международных судах.

"Подобная демонстрация уверенности в собственной безнаказанности и неуважения к международным юрисдикционным органам должна получить надлежащий ответ", – заявили дипломаты.

Поэтому украинский МИД призывает усилить "политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и г.Севастополь".

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар. Ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски.

В результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны семь крымских татар.

Российские силовики неоднократно приходили с обысками к крымским татарам.

Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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