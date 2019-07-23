Евросоюз не будет открывать шенгенскую визу крымчанам с российскими паспортами
Безвизовый режим Украины с ЕС существует с 2017 года
Европейский Союз будет отказывать в выдаче шенгенских виз жителям Крыма, которые получили российские паспорта после незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.
"Российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой", – сказал Эдерер отметив, что ЕС никогда не признает аннексии Крыма.
По его словам, существует два способа получения шенгенской визы жителями Крыма.
"Первый – для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ – следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина по-прежнему считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские небиометрические паспорта", – указал он.
При этом Эдерер отметил, что в обоих случаях крымчанам "следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России".
"Кстати, а если у них есть биометрический украинский паспорт, то они могут совершать безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, поскольку для украинцев с биометрическими паспортами действует безвизовый режим. И этот безвизовый режим существует с 2017 года", – добавил дипломат.
Напомним, в Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Как сообщали "Сегодня", на паспортизацию Донбасса Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.
А тем временем 17 июля в Минске договорились о перемирии под выборы, допуск ОБСЕ и обмен пленными. Кроме того, на Донбассе должны наладить мобильную связь и восстановить мост в Станице.
Смотрите также видео, в котором президент Владимир Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе:
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