В Армянске произошел новый выброс: местных жителей травят хлором

В Армянске произошел новый химический выброс – при ликвидации последствий выброса на "Крымском титане" произошло крупное выделение хлора.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook руководитель "Центра военно-политических исследований" Дмитрий Тымчук.

Как сообщили люди, работающие на заводе "Крымский титан", причиной ухудшения экологической обстановки могла стать халатность местных чрезвычайщиков. Выяснилось, что им оккупационные власти дали команду засыпать "чем угодно" кислотные отстойники, чтобы исключить разлет токсичной пыли. Выполняя команду, среди прочего, для засыпки они использовали хлорную известь. Она вступила в реакцию с веществами из отстойника, и это привело к выделению хлора. В результате инцидента в самом городе и прилегающих районах ввели режим чрезвычайного положения.

В свою очередь, российские пропагандисты начали разгонять информацию, что 13 сентября в районе Армянска "вдруг" произошел "повторный выброс химических веществ" и связывают его с Украиной. В частности, они назвали причиной ухудшения экологической обстановки "выброс химвещества с территории Украины".

Напомним, ранее мы писали о том, что в интернет-сообществе жителей Армянска и Перекопа утром 14 сентября появились сообщения о новом химическом заражении. Люди жаловались на тошноту, боль в горле и носу, слезящиеся глаза, а также на рвоту после короткой прогулки.

Первые сообщения о химической катастрофе в Армянске поступили после того, как в ночь на 24 августа в городе произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.