Исчезнувшую в Крыму семью из Днепра нашли: появились новые подробности

Сегодня, 15:25

Туристы даже не подозревали, что их разыскивают

Фото: Facebook Татьяна Трайно
Фото: Facebook Татьяна Трайно

Семья Киливник из Днепра, об исчезновении которых в оккупированном Крыму сообщили несколько дней назад, нашлась и сейчас супруги Иван и Дина с детьми приехали в родной город. Об этом сайту "Сегодня" сообщила друг семейства Татьяна Крицкая.

Как отметила женщина, на второй день поездки у туристов сели телефоны и павербанк. Кроме того супруги и не думали, что их будут разыскивать. Также семья сменила запланированный маршрут: вместо того, чтобы поехать в Межводное, она направилась в Канаки.

О том, что семья нашлась, стало известно еще вчера. Тогда супруги с двумя детьми находились на границе с оккупированным Крымом. 

Напомним, 21 августа друзья семьи Киливник из Днепра заявили об их исчезновении во время отдыха в Крыму. 8 августа Дина и Иван Киливник и их дети – Дарья и Тихон – поехали отдыхать "дикарями" в Крым, а на второй день поездки с ними оборвалась связь. Тогда было известно, что семейство выехало из Днепра на автомобиле Skoda Fabia с госномером АЕ5664СА и планировали ехать через Чонгар в Геническом районе.
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