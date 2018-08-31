Из оккупированного Крыма систематически депортируют украинцев
Украинских граждан, которые отказываются от российских паспортов, выдворяют из полуострова как мигрантов
Из оккупированного Россией Крыма систематически депортируют граждан Украины, которые отказались от российского гражданства. Об этом говорится в исследовании правозащитной организации "Крымская правозащитная группа".
"После оккупации Крыма де-факто власти полуострова принуждают местных жителей получать гражданство РФ. Тех граждан Украины, кто не захотел или не смог получить документы оккупационных властей, систематически штрафуют или депортируют из Крыма", – говорится в исследовании.
Согласно результатам исследования, с начала оккупации и до конца июня 2018 года в Крыму и Севастополе по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" было рассмотрено минимум 8479 дел, из которых в 6972 случаях вынесено постановление о назначении наказания.
"В 36.9% случаях помимо штрафа применяется наказание в виде депортации. Следует отметить, что депортация применяется к гражданам Украины, которые проживали в Крыму на момент оккупации (не менее 79 случаев). В 40 случаях у депортируемых лиц в Крыму оставались семьи или близкие родственники", – отмечено в исследовании.
Напомним, что в феврале "суд" Евпатории приказал депортировать 23 украинцев, которых обвинили в незаконных заработках.
Также сообщалось, что в марте ФСБ задержала в Крыму гражданского журналиста и активиста Наримана Мемедеминова.
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