Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 19 компаний за строительство Керченского моста

Новые санкции, в частности, сделают невозможным ведение этими компаниями экономических отношений с Украиной

Правительство внесет на рассмотрение СНБО перечень юридических лиц, в отношении которых должны быть введены санкции за незаконное строительство Керченского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ со ссылкой на решение Кабмина.

"Такое решение было принято сегодня во время заседания Кабинета министров Украины. Так, правительством был одобрен проект распоряжения о применении санкций к причастным к строительству Керченского моста", – говорится в сообщении.

В документе предлагается ввести санкции против 19 юридических лиц(частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ), которые являются руководителями/основателями юридических лиц, привлеченных к процессу незаконного строительства Керченского моста.

"В частности, в санкционные списки попали такие компании, как ООО "Стройгазмонтаж" (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (г. Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" (г. Санкт-Петербург), субподрядчики ПАО "Мостотрест" (г. Москва), ООО "Портгидробут" (г. Новороссийск), и т.п.", – проинформировали в МинВОТ.

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В министерстве убеждены, что ввод санкций ко всем причастным юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ), которые участвовали в незаконном строительстве Керченского моста, "сделает невозможными экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки".

"Большинство из перечня юридических лиц так или иначе привлечены к осуществлению Российской Федерацией крупных инфраструктурных проектов, направленных на незаконное включение инфраструктуры временно оккупированного Крымского полуострова в состав Российской Федерации. В том числе, на обеспечение транспортной доступности Крымского полуострова из территории Российской Федерации", – прибавили в ведомстве.

Как сообщалось, Европейский Союз ранее ввел санкции относительно шести российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. Таким образом, с 31 июля под европейскими санкциями находятся АО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Затока", ООО "Стройгазмонтаж – Мост" и вологодское АО "ВАД".

Кроме того, под санкции попали две компании Аркадия Ротенберга – ПАО "Городтрест" и ООО "Стройгазмонтаж", которые ранее были включены в список санкций США.

Напомним, 15 мая российский президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а "необходимость" в его строительстве возникла после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В Верховной Раде сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост.