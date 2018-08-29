Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 19 компаний за строительство Керченского моста

Сегодня, 22:56

Новые санкции, в частности, сделают невозможным ведение этими компаниями экономических отношений с Украиной

 

Керченский мост. Фото: most.life
Керченский мост. Фото: most.life

Правительство внесет на рассмотрение СНБО перечень юридических лиц, в отношении которых должны быть введены санкции за незаконное строительство Керченского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ со ссылкой на решение Кабмина.

"Такое решение было принято сегодня во время заседания Кабинета министров Украины. Так, правительством был одобрен проект распоряжения о применении санкций к причастным к строительству Керченского моста", – говорится в сообщении.

В документе предлагается ввести санкции против 19 юридических лиц(частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ), которые являются руководителями/основателями юридических лиц, привлеченных к процессу незаконного строительства Керченского моста.

"В частности, в санкционные списки попали такие компании, как ООО "Стройгазмонтаж" (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (г. Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" (г. Санкт-Петербург), субподрядчики ПАО "Мостотрест" (г. Москва), ООО "Портгидробут" (г. Новороссийск), и т.п.", – проинформировали в МинВОТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В министерстве убеждены, что ввод санкций ко всем причастным юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ), которые участвовали в незаконном строительстве Керченского моста, "сделает невозможными экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки".

"Большинство из перечня юридических лиц так или иначе привлечены к осуществлению Российской Федерацией крупных инфраструктурных проектов, направленных на незаконное включение инфраструктуры временно оккупированного Крымского полуострова в состав Российской Федерации. В том числе, на обеспечение транспортной доступности Крымского полуострова из территории Российской Федерации", – прибавили в ведомстве.

Как сообщалось, Европейский Союз ранее ввел санкции относительно шести российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. Таким образом, с 31 июля под европейскими санкциями находятся АО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Затока", ООО "Стройгазмонтаж – Мост" и вологодское АО "ВАД".

Кроме того, под санкции попали две компании Аркадия Ротенберга – ПАО "Городтрест" и ООО "Стройгазмонтаж", которые ранее были включены в список санкций США.

Напомним, 15 мая российский президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а "необходимость" в его строительстве возникла после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В Верховной Раде сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост.
Кабмин, СНБО, санкции, Керченский мост, Крымский мост

Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 19 компаний за строительство Керченского моста". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Керченский мост. Фото: most.life

У Крымского моста новые проблемы: России нужно больше денег

16 Августа, 13:37

Сдача работ по обеспечению безопасности снова переносится

Транспорт

Фото: Вадим Анохин / Wikipedia

Россия пустит поезда из 11 городов в аннексированный Крым

15 Августа, 16:12

В первый год по Керченскому мосту проедут в обе стороны 6 млн человек, прогнозируют оккупанты
Загрузка...

Политика

Фото из открытых источников

В США сделали заявление по действиям России в Азовском море

15 Августа, 02:38

В Госдепе призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству

Крым

Крымский мост. Фото: fkutaman.ru

В Кабмине предлагают усилить санкции против России

31 Июля, 17:52

МинВОТ подало проект введения санкций против компаний, замешанных в строительстве Крымского моста

Крым

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

ЕС усилил санкции за Крымский мост: в МИД РФ новая истерика

31 Июля, 13:30

Захарова решила, что санкции против строительных компаний ударят по жителям оккупированного Россией полуострова

Политика

Фото: president.gov.ua

МИД Украины должен добиваться более жестких санкций против России - Порошенко

31 Июля, 13:02

Глава государства приветствовал решение Совета ЕС о введении санкций против компаний, замешанных в строительстве скандального Крымского моста
Загрузка...