Лицо серое, но выглядит лучше: сестра рассказала о состоянии Балуха

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который был переведен оккупантами в Керченскую колонию №2, выглядит и чувствует себя лучше, чем во время голодовки.

Об этом рассказала сестра заключенного украинца Надежда после свидания с ним, говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.

"Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела в последний раз", – рассказала женщина.

Также она добавила, что Балух мечтает поскорее выйти на свободу и обнять мать.

"Брат очень сильно переживает за нашу маму, он все время спрашивал о ней, просил помогать и беречь ее. У нее высокое давление, одышка, ноги болят, она почти не ходит, живет на таблетках. Она очень скучает по сыну", – добавила Надежда.

Напомним, свидание Балуха с сестрой состоялось 8 ноября и продолжалось около полутора часов в специальном помещении для переговоров.

Как известно, Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Ему выдвинули обвинения в хранении боеприпасов и приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе своего дома. Во время суда украинец объявлял длительную голодовку.