Оккупанты освободили задержанных под Джанкоем крымских татар

Во время обыска силовики изъяли у крымского татарина мобильные телефоны и ноутбук

Российские силовики освободили задержанного жителя Джанкойского района назаконно аннексированного Крыма Аблялима Аблямитова и его супругу Айджан после допроса. Как сообщает "Радіо Свобода", сотрудники "управления МВД РФ в Крыму" проверяли контакты девушки, с которой он общался пять лет назад. На данный момент девушка находится в международном розыске.

Во время обыска силовики изъяли у крымского татарина мобильные телефоны и ноутбук. Поэтому, как говорит его адвокат Эмиле Авамилева, Аблямитова предупредили о том, что, возможно, спецслужбы будут вызывать его еще в будущем.

Она констатирует, что при задержании были нарушены права ее подзащитного. В частности, не были зачитаны права, что Авамилева назвала нарушением российского законодательств. Кроме того, силовики не допустили адвоката к задержанному.

При этом со слов ее подзащитного Авамилевой сложно сказать, какие именно процессуальные действия были произведены в отношении Аблямитова – отбор объяснений или допрос свидетеля.

Напомним, что в марте ФСБ в оккупированном Крыму задержала гражданского журналиста, активиста Наримана Мемедеминова.

Кроме того, о тотальных обысках у крымских татар на оккупированном полуострове сообщал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Также сообщалось о докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в котором говорит о нарушениях России международного права, включая задержания и пытки, от которых страдают в основном крымские татары.