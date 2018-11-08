Оккупанты освободили задержанных под Джанкоем крымских татар

Сегодня, 15:58

Во время обыска силовики изъяли у крымского татарина мобильные телефоны и ноутбук

Фото: Крымская солидарность в Facebook
Фото: Крымская солидарность в Facebook

Российские силовики освободили задержанного жителя Джанкойского района назаконно аннексированного Крыма Аблялима Аблямитова и его супругу Айджан после допроса. Как сообщает "Радіо Свобода", сотрудники "управления МВД РФ в Крыму" проверяли контакты девушки, с которой он общался пять лет назад. На данный момент девушка находится в международном розыске.

Во время обыска силовики изъяли у крымского татарина мобильные телефоны и ноутбук. Поэтому, как говорит его адвокат Эмиле Авамилева, Аблямитова предупредили о том, что, возможно, спецслужбы будут вызывать его еще в будущем.

Она констатирует, что при задержании были нарушены права ее подзащитного. В частности, не были зачитаны права, что Авамилева назвала нарушением российского законодательств. Кроме того, силовики не допустили адвоката к задержанному.

При этом со слов ее подзащитного Авамилевой сложно сказать, какие именно процессуальные действия были произведены в отношении Аблямитова – отбор объяснений или допрос свидетеля.

Напомним, что в марте ФСБ в оккупированном Крыму задержала гражданского журналиста, активиста Наримана Мемедеминова.

Кроме того, о тотальных обысках у крымских татар на оккупированном полуострове сообщал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Также сообщалось о докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в котором говорит о нарушениях России международного права, включая задержания и пытки, от которых страдают в основном крымские татары.
Крым, ФСБ, репрессии, крымские татары

Вы сейчас просматриваете новость "Оккупанты освободили задержанных под Джанкоем крымских татар". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Оккупанты отправили крымского активиста Мемедеминова в психбольницу

30 Июня, 15:40

Активист помещен в больницу для "обследования" минимум на 20 дней

Крым

Фото: Facebook

В Крыму оккупанты пришли с обысками к крымским татарам и увезли женщину

18 Июня, 11:52

Ранним утром оккупанты пришли с обыском в крымскотатарскую семью
Загрузка...

Крым

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Задержанного в Крыму активиста упекли в психбольницу

19 Июля, 02:42

Денисова запросила у российской стороны информацию об основаниях такой госпитализации

Крым

Асан Чапух. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Оккупанты выпустили 66-летнего крымского активиста из СИЗО

11 Октября, 12:55

Власти аннексированного Россией Крыма изменили меру наказания для 66-летнего активиста Асана Чапуха из-за последствий голодовки

Крым

Депортированные крымские татары. Фото: архив

"Прийти могут к каждому": интервью с телеведущей Гульнарой Бекировой о судьбе крымских татар

18 Мая, 07:24

По словам Бекировой, на оккупированном Россией полуострове четко видна тенденция к "выдавливанию" коренного народа

Крым

Депортированные крымские татары. Фото: архив

Сталинская депортация крымских татар: историк рассказала о трагических последствиях

19 Мая, 06:06

Многие семьи в процессе депортации были разделены, что в значительной мере осложнило первые годы жизни на новых местах
Загрузка...