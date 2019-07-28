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Премьер России Медведев прибыл в оккупированный Крым: МИД Украины выразило протест

28 июля, 14:51

Российский премьер приехал поучаствовать в параде оккупационного флота РФ

Фото: Правительство РФ
Фото: Правительство РФ.

В оккупированный Россией Крым прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. В связи с этим МИД Украины выразило протест. Такую информацию сообщили в пресс-службе министерства.

 "Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной цель „визита" — участие в параде оккупационного флота России", — говорится в сообщении.

"Попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украине как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам", – отмечают в МИД.

Также в министерстве подчеркнули, что всю ответственность за негативные последствия от деятельности российских оккупационных администраций в Крыму возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта.

Напомним, ранее в Крым прибыл президент РФ Владимир Путин по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова. Так, первым делом российский президент отправился в Севастополь, где принял участие в запуске Балаклавской и Таврической ТЭС.

В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко назвал визит Путина в Крым незаконным.  

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Тег Медведев, Крым, МИД Украины, оккупация Крыма

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