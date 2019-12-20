На адимнгранице с Крымом заработала сервисная зона

Жители Крыма и Каланчацкого района могут оформить паспорт и зарегистрировать недвижимость и бизнес

Теперь здесь работает современный Центр предоставления административных услуг. Жители аннексированного Крыму и населенных пунктов Каланчацкого района могут получить в центре паспортные услуги, зарегистрировать недвижимость и бизнес. Есть также автостанция, зоны отдыха, медпункт и почта.

На строительство сервисной зоны потрачено 43 млн. гривен.

Пункт будет работать временно, до той поры, пока не восстановится украинская власть в Крыму.

"Когда строятся такие сервисные центры, мы и занимаемся евроинтеграцией. Когда всю эту красоту придется демонтировать, а произойдет это сразу после возвращения Крыма, перенесем эту инфрастуруктуру на другую границу", – заявил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее о развитии контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" рассказал премьер-министр Алексей Гончарук. Работы начала "Укрзализныця" по поручению президента Владимира Зеленского.

Напомним, в прошлом году 1 октября 2018 года было принято решение о том, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом будут построены "с нуля".

Также мы писали о том, что эти КПВВ временно приостановили свою работув связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", где произошла масштабная утечка опасных веществ.

Сайт "Сегодня" также писал, что на въезде в Крым оккупанты создают искусственные очереди– при въезде на полуостров у контрольно-пропускного пункта "Чонгар" они умышленно затягивали оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было.

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