На админгранице с Крымом закрывают два КПВВ из-за экологической ситуации

Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар"

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированных Крымом временно приостанавливают свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан".

Об этом сообщает 6 сентября спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"В целях сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих у админмежах и следующих черкз КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", – пишет он в Facebook.

Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме.

Отмечается, что во временно закрытых КПВВ пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспортных будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости.

"Граждане Украины с оккупированного полуострова, которые будут стремиться спастись от стихийного бедствия на материковой Украине будут оформляться в упрощенном порядке", – отметил Слободян.

Ранее в четверг на заседании СНБО президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.