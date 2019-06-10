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Во время обысков в оккупированном Крыму задержали семь крымских татар

10 июня, 14:26

Им вменяют участие либо организацию запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Оккупанты в Крыму задержали крымских татар. Скриншот
Оккупанты в Крыму задержали крымских татар. Скриншот.

В результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны семь крымских татар. Об этом передает общественное объединение "Крымская солидарность".

Российские силовики задержали Эскендера Сулейманова, Ризу Омерова, Айдера Джеппарова, Эльдара Кантемирова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова, Ленура Халилова.

Им вменяют участие либо организацию запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар. Ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски.

Российские силовики неоднократно приходили с обысками к крымским татарам.

Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".


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Тег Крым, крымские татары, обыски

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Источник:

УНИАН

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